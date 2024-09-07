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Kayseri’deki kadın cinayetinde yeni detaylar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 18:04
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Kayseri’deki kadın cinayetinde yeni detaylar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlanırken, katil zanlısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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