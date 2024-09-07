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Herkes merak ediyordu; sebebi belli oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 18:06
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Herkes merak ediyordu; sebebi belli oldu

Kayseri'de Erciyes'in zirvesinde parlayan ve vatandaşlar arasında merak uyandıran cismin anıt olduğu belirlendi.

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