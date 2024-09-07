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Gaziantep'te korkunç kaza! Pikap devrildi: Ölü ve yaralılar var

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 17:52 Güncelleme: 07.09.2024 18:06
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Gaziantep’te korkunç kaza! Pikap devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te tarım işçilerinin bulunduğu pikap hafif ticari araca çarptı. Yaşanan koku dolu dakikalarda ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 23 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan 1 kişi hayatını kaybettiği ve 8 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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