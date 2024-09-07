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Kastamonu'da 3 hükümlü firar etti! Polis anında yakaladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 15:25
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Kastamonu’da 3 hükümlü firar etti! Polis anında yakaladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumu hapis yatan 3 hükümlü cezaevinden firar etti. Tosya ilçesinde polisin başarılı operasyonuyla şahıslar yakalanırken hükümlüler yeniden Kastamonu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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