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Aydın'da kaçak sigara operasyonu: Yasal işlem yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 15:20 Güncelleme: 07.09.2024 15:21
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Aydın’da kaçak sigara operasyonu: Yasal işlem yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak sigara satışına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken R.T. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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