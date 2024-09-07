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İzmir'de silah zoru ile gaspa 2 tutuklama

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 16:27
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İzmir’de silah zoru ile gaspa 2 tutuklama

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir oto galeride, silah zoru ile gasp ve yağma yapan grup, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

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