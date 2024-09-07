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Sultangazi'de patlayan elektrik panosu paniğe neden oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 16:23 Güncelleme: 07.09.2024 16:23
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Sultangazi’de patlayan elektrik panosu paniğe neden oldu

Sultangazi'de bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlamalar nedeniyle vatandaşlar panik içinde sokağa döküldü. Yaşanan olayda kimse yaralanmaz iken çevrede bulunan vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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