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Çöpten 60 milyon TL gelir elde edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 17:12
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Çöpten 60 milyon TL gelir elde edildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gökçegöz Katı Atık Depolama Tesisi'nde çöp gazından elektrik üretilerek 7 yılda 60 milyon TL gelir elde edildi.

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