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Sinop’ta trafik denetimi: Sürücülere 83 bin lira ceza uygulandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:12 Güncelleme: 07.09.2024 12:12
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Sinop’ta trafik denetimi: Sürücülere 83 bin lira ceza uygulandı

Sinop'ta polis ekipleri tarafından çok sayıda otomobil ve motosiklet sürücüsüne alkol ve kimlik denetimi yapıldı. Yapılan denetimde 83 bin 247 lira para cezası uygulandı.

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