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Kırklareli'nde göçmen operasyonu! 62 düzensiz göçmen yakalandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:48
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Kırklareli’nde göçmen operasyonu! 62 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 62 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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