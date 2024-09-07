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Otomobil bariyerlere ok gibi: 1 ölü, 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 18:09
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Otomobil bariyerlere ok gibi: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

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