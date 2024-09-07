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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 09:40 Güncelleme: 07.09.2024 11:31
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta 5.0 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre illerden de hissedilen deprem için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tüm ekiplerin sahada olduğunu ve tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ise A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Hasarlı konutların tamamını yıkmıştık. Bir sıkıntı beklemiyoruz. Herhangi bir yıkım söz konusu değil." dedi. Deprem uzmanı Prof. Dr Hasan Sözbilir de depremi A Haber ekranlarında yorumladı. Sözbilir depremin olduğu bölgenin aynı zamanda Ölü Deniz Fayı'nın başlancı yeri olduğunu ifade ederken "Bu bölgede stres birikimi olacak ve gelecekte deprem yaşanacak" uyarısında bulundu. Diğer yandan deprem anlarında yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

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