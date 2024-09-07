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Çöplük alana terk edilen köpeği vatandaşlar kurtardı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:14 Güncelleme: 07.09.2024 11:14
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Çöplük alana terk edilen köpeği vatandaşlar kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük alanda ağzı bağlı çuval içerisinde yavru köpeği bulan vatandaşlar, hayvanı sahiplenerek tedavisini yaptırdılar. Köpeği bulan İbrahim Koçak ile Murat Asan'ın köpeği buldukları anlar kameraya yansıdı.

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