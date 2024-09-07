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Bohçacı kılığına girip evi soydular! Çete yakayı ele verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 13:55 Güncelleme: 07.09.2024 13:56
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Bohçacı kılığına girip evi soydular! Çete yakayı ele verdi

Mardin’in Derik ilçesinde bohçacı kılığına girerek bir evden para ve altın çalan 2'si kadın 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

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