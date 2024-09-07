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Amasya'da doğal gaz borusunda çıkan yangın söndürüldü

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 14:15
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Amasya’da doğal gaz borusunda çıkan yangın söndürüldü

Amasya'nın Suluova ilçesinde doğal gaz borusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.

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