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Bergama'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 06:05
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Bergama’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerce kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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