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Doğalgaz patlaması yürekleri ağza getirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 00:03 Güncelleme: 07.09.2024 00:08
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Doğalgaz patlaması yürekleri ağza getirdi!

Amasya’nın Suluova ilçesinde içme suyu hattındaki arızanın giderilmesi çalışması sırasında doğalgaz kaynaklı yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktı. Paniğe neden olan alevler itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

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