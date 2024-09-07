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İzmir'de insan tacirlerine operasyon: 14 tutuklama

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:01 Güncelleme: 07.09.2024 12:01
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İzmir’de insan tacirlerine operasyon: 14 tutuklama

Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla deniz yoluyla Yunanistan ve İtalya ülkelerine kaçıran organizatörlere yönelik, İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler tutuklandı.

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