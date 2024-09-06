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Vatandaşı zehirleyeceklerdi! Son kullanma tarihi geçmiş 100 bin ürün bulundu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:55
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Vatandaşı zehirleyeceklerdi! Son kullanma tarihi geçmiş 100 bin ürün bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 100 bin ürün ele geçirildi. İşletmeler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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