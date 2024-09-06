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'Sakin Şehir'in Yedigöller'i çeşitliliğiyle doğaya renk katıyor

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:18
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’Sakin Şehir’in Yedigöller’i çeşitliliğiyle doğaya renk katıyor

Erzurum'un İspir ilçesinde 3 bin 200 rakımda bulunan Yedigöller, zengin bitki çeşitliliği ve farklı renk tonlarıyla her mevsim görselliğini koruyor.

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