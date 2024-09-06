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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 4 kişi tutuklandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 22:20 Güncelleme: 06.09.2024 22:29
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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı. Operasyonda, 50 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

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