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Kumaş imalathanesi yangın! Alevler hasara neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 06.09.2024 22:40 Güncelleme: 06.09.2024 22:47
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Kumaş imalathanesi yangın! Alevler hasara neden oldu

İstanbul'un Güngören ilçesinde yer alan bir kumaş imalathanesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın iş yerinde hasara neden oldu.

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