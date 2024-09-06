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Tokat'ta trafik kazası | 1 ölü 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 22:06 Güncelleme: 06.09.2024 22:12
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Tokat’ta trafik kazası | 1 ölü 1 yaralı

Tokat'ta Çağatay Bayburtlu idaresindeki araç ile Necati Kaya'nın hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

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