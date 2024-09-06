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Tuzla’da boya fabrikasındaki yangın söndürüldü!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 13:07 Güncelleme: 06.09.2024 13:48
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Tuzla’da boya fabrikasındaki yangın söndürüldü!

Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

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