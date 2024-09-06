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Balıkesir'de feci kaza! Yoldan çıkıp takla attı: 5 yaralı...

Giriş: 06.09.2024 12:30
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Balıkesir’de feci kaza! Yoldan çıkıp takla attı: 5 yaralı...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobil yoldan çıkarak takla attı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralanırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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