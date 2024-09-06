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Mersin'de kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 13:50
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Mersin’de kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Kazı alanında jeneratör, matkap, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.

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