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İstanbul'da metroda bir toplu ulaşım faciası daha! Yürüyen merdiven ikiye ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 21:59 Güncelleme: 06.09.2024 22:02
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İstanbul’da metroda bir toplu ulaşım faciası daha! Yürüyen merdiven ikiye ayrıldı

Sarıyer'de Atatürk Oto Sanayi metro istasyonunda yürüyen merdivenlerin basamakları ikiye ayrıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, merdivenlerden son anda inen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Korkulu vatandaşlardan biri "Çok korktum, bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz?" ifadelerini kullandı.

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