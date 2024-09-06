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Sivas'ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 10:02
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Sivas’ta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Suşehri'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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