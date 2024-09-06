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Manisa'da sokak ortasında vahşet! Tüfekle vuruldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 09:58
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Manisa’da sokak ortasında vahşet! Tüfekle vuruldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.

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