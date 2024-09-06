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Katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 10:25
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Katı atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde katı atık depolama sahasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonrasında söndürüldü.

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