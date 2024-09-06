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Samsun'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 01:03
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Samsun’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Samsun'da iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli silahlı çatışmada 1 kişi vurularak yaralandı

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