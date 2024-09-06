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Ordu'da şaşkına çeviren olay! 1. kattan düştü burnu bile kanamadı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 01:34
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Ordu’da şaşkına çeviren olay! 1. kattan düştü burnu bile kanamadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşanan olay duyanları ve görenleri hayrete düşürdü. 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında kardeşiyle oyun oynarken pencereden düşen 8 yaşındaki çocuğa hiçbir şey olmadı. Burnu bile kanamayan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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