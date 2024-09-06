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Çorum'da yolcu otobüsüne TIR çarptı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 00:44
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Çorum’da yolcu otobüsüne TIR çarptı: 1 yaralı

Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeki tır, emniyet şeridinde park halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

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