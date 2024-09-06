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Elazığ'da kahreden olay! Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 06.09.2024 14:16
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Elazığ’da kahreden olay! Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk öldü

Elazığ'da kahreden bir olay meydana geldi.Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün akşam (5 Eylül Perşembe) hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

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