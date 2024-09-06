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Burdur'da otomobille motosikletle çarpıştı! Yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 01:43 Güncelleme: 06.09.2024 01:43
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Burdur’da otomobille motosikletle çarpıştı! Yaralılar var

Burdur'da motosikletin otomobile çarpması sonucu yaşanan korkunç kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

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