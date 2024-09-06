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İstanbul’da 54 milyon liralık sahte ürün operasyonu

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 13:54
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İstanbul’da 54 milyon liralık sahte ürün operasyonu

İstanbul’da dünyaca ünlü markaların sahte ürünlerini piyasaya süren iş yerlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda piyasa değeri 54 milyon lira olduğu değerlendirilen 5 bin 437 adet sahte ve kaçak ürün ele geçirildi.

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