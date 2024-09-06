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Mersin'de erkek cesedi bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 19:34 Güncelleme: 06.09.2024 19:35
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Mersin’de erkek cesedi bulundu

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Dragon Çayı kenarında bir erkeğe ait olan cansız beden bulundu. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ölen kişinin İbrahim Güzel (23) olduğunu belirlendi.

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