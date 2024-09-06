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Famagusta nedir, nerede? Türk düşmanı skandal Famagusta dizisini kim çekti, konusu ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 17:33 Güncelleme: 06.09.2024 17:41
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Famagusta nedir, nerede? Türk düşmanı skandal Famagusta dizisini kim çekti, konusu ne?

RTÜK'ün "Famagusta" isimli diziye ilişkin son dakika kararı duyurdu. RTÜK "Famagusta" isimli dizinin, Netflix'le anlaşaya varılarak yayınlanmayacağını duyurdu. Türk askerlerini işgalci gibi gösteren bu skandal yapıma ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kıbrıs Barış Harekatını anlatan Türk düşmanı diziye dair detaylar...

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