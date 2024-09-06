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İzmir'de orman yangını! Alevlere müdahale ediliyor

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 19:40 Güncelleme: 06.09.2024 19:40
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İzmir’de orman yangını! Alevlere müdahale ediliyor

İzmir'in Bergama ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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