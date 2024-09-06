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Dünya en sıcak yazı yaşadı!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 09:56
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Dünya en sıcak yazı yaşadı!

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024 yazının dünya genelinde "en sıcak yaz" olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Avrupa dışında sıcaklıklar, Antarktika'nın doğusu, Texas, Meksika, Kanada, Afrika'nın kuzeydoğusu, İran, Çin, Japonya ve Avustralya'da ortalamanın üstünde kayıtlara geçti.

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