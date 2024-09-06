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Elazığ'da bir öğretmen evinde ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 23:23 Güncelleme: 06.09.2024 23:24
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Elazığ’da bir öğretmen evinde ölü bulundu

Elazığ'da bir ortaokulda öğretmenlik yapan Nurullah Kaya, evinde soluk borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kaybetti. Kaya'nın 3 gündür okula gitmemesi üzerine yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Yapılan otopsi sonucunda öğretmenin soluk borusuna yemek kaçtığı ve 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

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