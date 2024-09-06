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Gaziantep'te "torbacı" operasyonu! 8 zanlı yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 10:28
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Gaziantep’te torbacı operasyonu! 8 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu üreticisi ve satıcılarına yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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