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Karaca Mağarası'na akın! 5 ayda 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:14
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Karaca Mağarası’na akın! 5 ayda 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan Karaca Mağarası'nı 5 ayda 100 bin 250 ziyaretçi gezdi. Mağaranın içerisindeki 12 ile 17 derece arasındaki sıcaklık ise ziyaretçilerine serinletici bir hava sağlıyor.

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