06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Bilgisayar kasasından 6 kilo 70 gram skunk çıktı!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:03
ABONE OL
Bilgisayar kasasından 6 kilo 70 gram skunk çıktı!

Batman'da düzenlenen operasyonda, bilgisayar kasasına gizlenmiş 6 kilo 70 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör