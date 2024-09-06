06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de akım faciasında sanıklar birbirini suçladı! Anne isyan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 11:36 Güncelleme: 06.09.2024 17:19
ABONE OL
İzmir’de akım faciasında sanıklar birbirini suçladı! Anne isyan etti

İzmir'de sağanak yağışın etkili olmasının ardından İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası 42 sanık hakim karşısına çıkarken sanıklarından hiçbiri ihmaller zincirini kabul etmedi. Mahkemede İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, gözyaşı dökerek "Ben anayım, hepsinden şikayetçiyim. Hepiniz beraat istiyorsunuz, yazıklar olsun size. Belediye başkanları da ceza çeksin." dedi. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör