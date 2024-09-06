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Edirne'de göçmen operasyonu! 42 düzensiz göçmen yakalandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 11:30
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Edirne’de göçmen operasyonu! 42 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 42 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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