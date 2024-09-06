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Hamsi avcılığında izin için son gün: Kota belirlenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 12:02 Güncelleme: 06.09.2024 12:02
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Hamsi avcılığında izin için son gün: Kota belirlenecek

Hamsi avcılığına getirilen kota kapsamında, gemi sahibi veya yetkilisi tarafından avcılık izni alınabilmesi için verilen süre bugün sona eriyor. Kota gemi özelliklerine göre belirlenecek. İşte detaylar...

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