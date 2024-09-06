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Afyonkarahisar'da kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 11:11
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Afyonkarahisar’da kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobil çarpışırken kazada 2 kardeş hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. İki kardeşin cesetleri ilçe hastanesinin morguna kaldırıldı.

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