06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir'de Yeni Sanayi Sitesi'nde yangın paniği!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 00:40 Güncelleme: 06.09.2024 00:42
ABONE OL
Balıkesir’de Yeni Sanayi Sitesi’nde yangın paniği!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, içerisinde dış cephe mantolamasında kullanılan köpüklerin bulunduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güçlükçe söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör