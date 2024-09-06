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Çanakkale'de kaçak göçmen ihbarı ekipleri harekete geçirdi!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 00:06
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Çanakkale’de kaçak göçmen ihbarı ekipleri harekete geçirdi!

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kaçak göçmen ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yelkenli teknedeki 35 kaçak göçmen yakalandı.

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